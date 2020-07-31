В Киеве коронавирусом заболел младенец

За минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили еще у 110 жителей Киева .

Об этом сообщил на брифинге мэр Виталий Кличко.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. На сегодня в столице уже 8 241 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал он.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, Деснянском - 16 и Днепровском - 11.

Среди новых больных: 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет и три девочки - от 5 до 12 лет, а также 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и четыре мальчика от 16 дней до 17 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы были госпитализированы 26 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2941 житель Киева .

Фото: kiev.klichko.org

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19.