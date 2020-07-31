В Киеве коронавирусом заболел младенец

За сутки COVID-19 обнаружили у 110 жителей столицы.

В Киеве коронавирусом заболел младенец
Фото: kyivcity.gov.ua

За минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили еще у 110 жителей Киева.

Об этом сообщил на брифинге мэр Виталий Кличко.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. На сегодня в столице уже 8 241 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал он.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, Деснянском - 16 и Днепровском - 11.

Среди новых больных: 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет и три девочки - от 5 до 12 лет, а также 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и четыре мальчика от 16 дней до 17 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы были госпитализированы 26 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2941 житель Киева.

Фото: kiev.klichko.org

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве поймали очередного “минера”В Киеве поймали очередного “минера”
Полиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-ГаларьирогайлальирозрПолиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр
Под Полтавой расстреляли элитный MercedesПод Полтавой расстреляли элитный Mercedes
На Киевщине впервые в этом году зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезомНа Киевщине впервые в этом году зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезом
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержали подозреваемых в серии разбойных нападений (фото, видео)В Киеве задержали подозреваемых в серии разбойных нападений (фото, видео)
Спасатели достали из озера в Киеве еще одного утопленника
На Тернопольщине мужчина в третий раз заболел COVID-19На Тернопольщине мужчина в третий раз заболел COVID-19
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 17 млнКоличество инфицированных коронавирусом в мире превысило 17 млн
В Киеве поймали очередного “минера”В Киеве поймали очередного “минера”
В Киеве зафиксирован самый высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 по странеВ Киеве зафиксирован самый высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 по стране
В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусомВ Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом
Еще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусомЕще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусом
Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)
В Киеве открылась вторая очередь нового корпуса “Охматдета”В Киеве открылась вторая очередь нового корпуса “Охматдета”
Последние новости
Подгружаем последние новости