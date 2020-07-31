В Унивской Лавре на Львовщине обнаружили коронавирус

В Свято-Успенской Унивской Лавре методом ПЦР-тестирования обнаружен COVID-19. В связи с этим территория закрыта для посторонних лиц. Об этом говорится на странице лавры в фейсбуке.

"Свято-Успенская Унивская Лавра по причине обнаружения ПЦР-тестом случаев заболевания COVID-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу до отзыва все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии", - говорится в сообщении.

Свято-Успенская Унивская Лавра Студийского устава - один из древнейших монастырских комплексов Украины, центральный монастырь Галицкой епархии в течение XIV-XVIII веков, центр монашеской жизни монахов Студийского устава.

Напомним, на прошлой неделе

в Днепропетровской области зафиксировали вспышку заболеваемости COVID-19 среди священников. Коронавирус обнаружили у 15 священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Шестерых госпитализировали, остальные находятся в самоизоляции.