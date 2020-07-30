На Тернопольщине мужчина в третий раз заболел COVID-19

В Тернопольской области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Один из пациентов заразился коронавирусной инфекцией уже в третий раз.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

"В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, который заболел уже в третий раз", - сказал начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Владимир Богайчук.

Он констатировал ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области.

"Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 - на кислородной маске, 17 - на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии", - отметил Владимир Богайчук.

Также он отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 29 июля интенсивный показатель заболеваемости в области - 270,7 случаев на 100 тыс. населения, в Украине - 159,0. Показатель летальности от COVID-19 в Тернопольской области один из самых низких - 1,4% при общеукраинском 2,4%.

Ранее сообщалось, что в Монастырском районе, который был эпицентром пандемии в области, от коронавирусной болезни выздоровела 90-летняя женщина.