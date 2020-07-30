Полиция Донетчины: имя напавшего на синагогу в Мариуполе - Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр

Полиция Донецкой области назвала имя злоумышленника, который с топором напал на синагогу в Мариуполе.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Использует одежду разного цвета. Последний раз его видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку.

Особая примета - волосы выбриты на висках. При себе может иметь нож".

Фото: Нацполиция

Правоохранители пока устанавливают местонахождение злоумышленника. Отмечается, что мужчина совершил покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Напомним, 28 июля в Мариуполе после утренней молитвы мужчина с топором ворвался в синагогу и ранил охранника. Убегая, нападающий успел бросить в здание синагоги заранее подготовленные банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

20 апреля в Херсоне в местную синагогу бросили бутылку с горючим веществом. Пожара не произошло, поскольку жидкость не загорелась. Позже правоохранители задержали двух неонацистов при попытке новой провокации в день 75-й годовщины победы над нацизмом в Европе.