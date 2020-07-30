В Киеве поймали очередного “минера”

Задержан мужчина, который “заминировал” станцию метро “Вокзальная” в Киеве. Им оказался 29-летний житель столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева .

Так, 29 июля неизвестный мужчина сообщил по спецлинии “102” о подготовке взрыва на станции метро “Вокзальная” в Киеве .

Для проверки указанного сообщения станцию ??метро "Вокзальная" закрыли на вход и выход, эвакуировали более 300 пассажиров, поезда следовали мимо станции ??без остановки.

Проверка станции метрополитена осуществлялась кинологами с привлечением служебных собак, а также с участием экспертов.

По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

Сейчас лицо, осуществившее ложное сообщение о минировании, установлено и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 29-летний житель столицы.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.

Как сообщала KV , в середине июля в Киевской области правоохранители задержали “минера” рынка и отдела полиции. Им оказался 46-летний житель Василькова. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыто уголовное производство.

Фото: прокуратура Киева