В Киеве поймали очередного “минера”
Задержан мужчина, который “заминировал” станцию метро “Вокзальная” в Киеве. Им оказался 29-летний житель столицы.
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Так, 29 июля неизвестный мужчина сообщил по спецлинии “102” о подготовке взрыва на станции метро “Вокзальная” в Киеве.
Для проверки указанного сообщения станцию ??метро "Вокзальная" закрыли на вход и выход, эвакуировали более 300 пассажиров, поезда следовали мимо станции ??без остановки.
Проверка станции метрополитена осуществлялась кинологами с привлечением служебных собак, а также с участием экспертов.
По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.
Сейчас лицо, осуществившее ложное сообщение о минировании, установлено и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 29-летний житель столицы.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы его поступка устанавливаются.
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Фото: прокуратура Киева