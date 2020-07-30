На Херсонщине нетрезвый мужчина открыл стрельбу из охотничьей винтовки
Один человек ранен.
Сегодня, 30 июля, в одном из сел Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения открыл стрельбу из охотничьей винтовки. Один человек был ранен.
Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.
Отмечается, что "стрелок" закрылся в своем доме и открыл стрельбу "на фоне неприязненных отношений со знакомым".
Полицейские вместе с КОРДом оцепили место происшествия. Благодаря профессионализму работников «полиции диалога» была проведена спецоперация без применения оружия, в результате которой агрессивный стрелок был обезврежен и задержан", - говорится в сообщении.
Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, ранее в Бердянске пьяный мужчина стрелял из окна по детям во дворе, чтобы их напугать.