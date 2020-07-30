На Херсонщине нетрезвый мужчина открыл стрельбу из охотничьей винтовки

Один человек ранен.

На Херсонщине нетрезвый мужчина открыл стрельбу из охотничьей винтовки
Фото: Нацполіція

Сегодня, 30 июля, в одном из сел Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения открыл стрельбу из охотничьей винтовки. Один человек был ранен.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Отмечается, что "стрелок" закрылся в своем доме и открыл стрельбу "на фоне неприязненных отношений со знакомым".

Полицейские вместе с КОРДом оцепили место происшествия. Благодаря профессионализму работников «полиции диалога» была проведена спецоперация без применения оружия, в результате которой агрессивный стрелок был обезврежен и задержан", - говорится в сообщении.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Напомним, ранее в Бердянске пьяный мужчина стрелял из окна по детям во дворе, чтобы их напугать.

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