Степанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе Украины

По словам министра, это богослужения, общественный транспорт и поездки на отдых.

Степанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе Украины
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Главной причиной роста числа инфицированных коронавирусом на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.

Такие результаты эпидемиологического расследования сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом, сообщили в пресс-службе ОПУ.

Второй основной причиной является общественный транспорт и перемещения людей в связи с отдыхом.

Степанов добавил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - отметил президент Владимир Зеленский.

Напомним, что 30 июля в Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. Лидером по количеству стал Киев, ведь только в общежитии КПИ зафиксировали 81 инфицированного, всего - 199 новых случаев.

Также более 100 новых случаев зарегистрировали в Ровенской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Ранее Львовщина долгое время лидировала по количеству больных.

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