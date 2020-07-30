В столичном парке “Муромец” в водоеме утонул человек. Тело передали правоохранительным органам, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ ГСЧС в Киеве .

29 июля в 22:07 столичным спасателям поступило сообщение о несчастном случае на воде, который произошел в парке “Муромец” в Деснянском районе Киева .

В 22:45 на расстоянии 6 м от берега было найдено тело мужчины 1986 года рождения. Тело передали правоохранительным органам, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

Отмечается, что с начала текущего года на водных объектах Киева погибли уже 26 человек, были спасены 6 человек.

Как сообщала KV , вечером 20 июля на озере Редькино в Оболонском районе столицы было найдено тело человека. Обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве