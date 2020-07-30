В столичном парке “Муромец” в водоеме утонул человек

В столичном парке &ldquo;Муромец&rdquo; в водоеме утонул человек

В столичном парке “Муромец” в водоеме утонул человек. Тело передали правоохранительным органам, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

Об этом KV стало известно из  сообщения ГУ ГСЧС в Киеве

29 июля в 22:07 столичным спасателям поступило сообщение о несчастном случае на воде, который произошел в парке “Муромец” в Деснянском районе Киева.

В 22:45 на расстоянии 6 м от берега было найдено тело мужчины 1986 года рождения. Тело передали правоохранительным органам, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

Отмечается, что с начала текущего года на водных объектах Киева погибли уже 26 человек, были спасены 6 человек.

Как сообщала KV, вечером 20 июля на озере Редькино в Оболонском районе столицы было найдено тело человека. Обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

КиевVласть


Сергей Албул, КиевВласть

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