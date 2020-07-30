Киев поставил рекорд по заболевшим COVID-19 за сутки
За сутки в Киеве стало на 199 больных COVID-19 больше. Это самое большое количество за весь период пандемии.
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“Друзья! За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 199 жителей Киева. Это самое большое количество за весь период пандемии. На сегодня в столице уже 8 131 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – сообщил мэр.
Среди заболевших:
59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет. И 2 девочки – 7 и 16 лет.
135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. И 3 мальчика от 3 до 12 лет.
Такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”. Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 95, в Деснянском – 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах – по 14 случаев.
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