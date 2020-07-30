В Украине зафиксировано новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19

В четверг, 30 июля, в Украине обнаружено 1 197 новых случаев СOVID-19, что стало новым рекордом по суточному приросту заболевших. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 июля (1106 новых случаев). На сегодняшний день от коронавируса в Украине умерли 1 673 человек, еще 38 154 пациентов полностью побороли болезнь.

Согласно статистике Минздрава, за последние сутки наибольшее количество заболевших обнаружено во Львовской (131), Ивано-Франковской (104), Ровенской (105) областях, а также в Киеве (199). Ни одного заболевшего не прибавилось в Херсонской и Луганской областях.

Лидерами по количеству заболевших за весь период эпидемии остаются Львовская область (9379), Киев (8131), Ровенская (5942) и Черновецкая (5812) области.

Далее рейтинг областей выглядит таким образом:

Закарпатская область — 5078

Ивано-Франковская область — 4446

Волынская область – 3735

Киевская область — 3672

Харьковская область – 3626

Одесская область – 3150

Тернопольская область — 2922

Винницкая область — 2698

Житомирская область — 1807

Днепропетровская область — 1394

Хмельницкая область — 1109

Черкасская область — 919

Донецкая область — 865

Черниговская область – 789

Запорожская область — 779

Кировоградская область — 702

Николаевская область — 578

Сумская область — 484

Полтавская область — 431

Херсонская область — 224

Луганская область — 122

Карантин в Украине продлен до 31 августа. Уже с 1 августа страну разделят на четыре эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, в каждой из которых будут свои ограничения. Детские лагеря в начале августа откроют в "зеленой" и "желтой" зонах.

Кроме того, с 1 августа в Украине вступают в силу новые правила разделения стран на "красный" и "зеленый" коронавирусные списки. Для определения стран в "красную" зону, где отмечается значительный эпидемический всплеск, будут использовать, как это делают в странах Европейского Союза, исключительно показатели прироста и процента больных в стране за последние 14 дней. Также будет учитываться соотношение больных коронавирусом в каждой отдельной стране за последние две недели и за прошлые две недели. Разница не должна превышать 30 процентов.