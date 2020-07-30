В Украине зафиксировано новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19
В четверг, 30 июля, в Украине обнаружено 1 197 новых случаев СOVID-19, что стало новым рекордом по суточному приросту заболевших. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 июля (1106 новых случаев). На сегодняшний день от коронавируса в Украине умерли 1 673 человек, еще 38 154 пациентов полностью побороли болезнь.
Согласно статистике Минздрава, за последние сутки наибольшее количество заболевших обнаружено во Львовской (131), Ивано-Франковской (104), Ровенской (105) областях, а также в Киеве (199). Ни одного заболевшего не прибавилось в Херсонской и Луганской областях.
Лидерами по количеству заболевших за весь период эпидемии остаются Львовская область (9379), Киев (8131), Ровенская (5942) и Черновецкая (5812) области.
Далее рейтинг областей выглядит таким образом:
Закарпатская область — 5078
Ивано-Франковская область — 4446
Волынская область – 3735
Киевская область — 3672
Харьковская область – 3626
Одесская область – 3150
Тернопольская область — 2922
Винницкая область — 2698
Житомирская область — 1807
Днепропетровская область — 1394
Хмельницкая область — 1109
Черкасская область — 919
Донецкая область — 865
Черниговская область – 789
Запорожская область — 779
Кировоградская область — 702
Николаевская область — 578
Сумская область — 484
Полтавская область — 431
Херсонская область — 224
Луганская область — 122
Карантин в Украине продлен до 31 августа. Уже с 1 августа страну разделят на четыре эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, в каждой из которых будут свои ограничения. Детские лагеря в начале августа откроют в "зеленой" и "желтой" зонах.
Кроме того, с 1 августа в Украине вступают в силу новые правила разделения стран на "красный" и "зеленый" коронавирусные списки. Для определения стран в "красную" зону, где отмечается значительный эпидемический всплеск, будут использовать, как это делают в странах Европейского Союза, исключительно показатели прироста и процента больных в стране за последние 14 дней. Также будет учитываться соотношение больных коронавирусом в каждой отдельной стране за последние две недели и за прошлые две недели. Разница не должна превышать 30 процентов.