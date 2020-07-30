Из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта в пяти областях Украины

Из-за сильного дождя, грозы и порывов ветра по состоянию на утро 30 июля без электроснабжения остаются 52 населенных пункта в пяти областях Украины.

В Гороховском районе Волынской области повреждены крыши и здания объектов социальной инфраструктуры, подтоплены подвалы, повалены деревья, информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в 5 областях, а именно: Черниговская - 23, Ровенская - 13, Сумская - 10, Волынская - 3 и Черновицкая - 3", - говорится в утренней сводке ГСЧС.

Также сообщается, что 29 июля в результате порывов ветра во время грозы в Гороховском районе Волыни сорваны и частично повреждены крыши пяти жилых домов, зданий центральной райбольницы, дома культуры, школы, поликлиники, районного суда и т.д., повалено несколько деревьев.

"Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны", - добавили в ведомстве.

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Напомним, из-за сильных дождей на западе Украины в июне вышли из берегов карпатские реки. Нынешнее наводнение превысило по масштабам наводнение 2008 года, которое считалась сильнейшим за полвека. Три человека погибли, вода подтопила 10 тысяч домов, полностью разрушено более 100 мостов и 200 км дорог.