В Киеве зафиксирован самый высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 по стране

199 жителей столицы получили положительный тест на коронавирус.

В Киеве зафиксирован самый высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 по стране
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

В Киеве зафиксировали рекордный суточный прирост больных коронавирусной болезнью. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 199 жителей столицы. Это также самый высокий суточный показатель в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Во Львовской области за сутки обнаружили 133 новых случая заражения.

105 новых случаев за сутки зафиксировано в Ровенской области, 104 - в Ивано-Франковской.

Вместе с тем в Херсонской и Луганской областях за сутки не обнаружили ни одного нового инфицированного ковидом.

В общем антирекорд фиксируют по всей стране. За минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 1197 человек, выписаны 760 пациентов, 23 умерли.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянииВ Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)
Под Полтавой расстреляли элитный MercedesПод Полтавой расстреляли элитный Mercedes
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине зафиксировано новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19В Украине зафиксировано новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19
В аэропорту "Киев" пассажиров тестируют на COVID-19В аэропорту "Киев" пассажиров тестируют на COVID-19
В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусомВ Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом
Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)
За сутки в Украине обнаружили 1022 новых случая COVID-19За сутки в Украине обнаружили 1022 новых случая COVID-19
В Киеве открылась вторая очередь нового корпуса “Охматдета”В Киеве открылась вторая очередь нового корпуса “Охматдета”
В Киеве от коронавируса скончались еще два человекаВ Киеве от коронавируса скончались еще два человека
СБУ заявила о задержании двух организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 50 биткоиновСБУ заявила о задержании двух организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 50 биткоинов
В Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемииВ Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемии
За сутки в Украине диагностировали более 900 новых случаев COVID-19 (инфографика)За сутки в Украине диагностировали более 900 новых случаев COVID-19 (инфографика)
Последние новости
Подгружаем последние новости