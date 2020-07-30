В Киеве зафиксирован самый высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 по стране

В Киеве зафиксировали рекордный суточный прирост больных коронавирусной болезнью. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 199 жителей столицы. Это также самый высокий суточный показатель в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Во Львовской области за сутки обнаружили 133 новых случая заражения.

105 новых случаев за сутки зафиксировано в Ровенской области, 104 - в Ивано-Франковской.

Вместе с тем в Херсонской и Луганской областях за сутки не обнаружили ни одного нового инфицированного ковидом.

В общем антирекорд фиксируют по всей стране. За минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 1197 человек, выписаны 760 пациентов, 23 умерли.