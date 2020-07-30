В аэропорту "Киев" пассажиров тестируют на COVID-19

В Международном аэропорту " Киев " имени Игоря Сикорского начали проводить ПЦР-тестирование пассажиров на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, информируют "Украинские Новости".

"Исследование преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран «красной зоны», но тест может сделать любой пассажир", - сказано в нем.

Тестирование осуществляется в общедоступной зоне, у медпункта на первом этаже терминала А. В пункте тестирования медработник берет мазок из горла и носа, после чего материал направляется на исследование в лабораторию Института микробиологических исследований IMD, результат исследования поступит на е-мейл пассажира в течение 24 часов. Также результаты тестов лаборатория направляет в Центр общественного здоровья. При наличии отрицательного результата с мобильного приложения "Действуй дома" пассажиру направляется уведомление о снятии с резервации и прекращении действия 14-дневного контроля самоизоляции. Стоимость такой услуги составляет 1700 гривень.