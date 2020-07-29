Под Полтавой расстреляли элитный Mercedes

В Пирятинском районе Полтавской области расстреляли Mercedes-Benz S-Class, в салоне обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, 29 июля, около 16 часов на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, обнаружен автомобиль «Mercedes-Benz S-Class». В салоне авто найдено тело мужчины. По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что утром 23 июля в Полтаве мужчина с гранатой угнал авто, а потом захватил в заложники полицейского. Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что преступником является ранее неоднократно судимый Роман Скрыпник, 1988 года рождения.

Розыск злоумышленника продолжается.