Число участников ВНО, получивших 200 баллов, выросло на 63%, - УЦОКО

447 участников проведенного в 2020 году внешнего независимого оценивания получили 200 баллов.

Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Интерфакс-Украина.

"Хотя в целом мы имеем рост количества участников, получивших 200 баллов, на 63% - с 274 до 447, но мы можем говорить, что в этом году есть один предмет, где ни один участник не получил максимально возможный балл, - это испанский язык", - отметил Валерий Бойко.

По математике 200 баллов получили 142 абитуриента, по химии - 49, по английскому языку - 84, по биологии - 44, по украинскому языку и литературе - восемь, по истории Украины - 49, по физике - 64, по немецкому языку - три, по географии - три и по французскому языку - один.

Отмечается, что в 2020 году нет ни одного участника, который сдал бы ВНО по трем предметам на 200 баллов. В то же время один из учеников в Ивано-Франковской области сдал ВНО по украинскому языку и литературе и математике на 200 баллов, по английскому языку - на 199 баллов и по физике - на 196 баллов.