Еще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусом

Еще у 81 курсанта столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” лабораторно подтверждено заболевание коронавирус. В целом на сегодня в общежитии уже заболели 133 курсанта.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Вчера специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под медицинским контролем”, – сообщил и.о. директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

Он напомнил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта. После обнаружения первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция.

Как сообщала KV , в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в среднем лечение от коронавирусной болезни COVID-19 длится около месяца. Большинство больных лечатся дома на самоизоляции и под контролем медиков. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее всего выздоравливают дети и молодые люди.