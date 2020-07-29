Еще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусом

Еще у 81 курсанта столичного вуза подтверждено заболевание коронавирусом

Еще у 81 курсанта столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” лабораторно подтверждено заболевание коронавирус. В целом на сегодня в общежитии уже заболели 133 курсанта.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Вчера специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под медицинским контролем”, – сообщил и.о. директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

Он напомнил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта. После обнаружения первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция.

Как сообщала KV, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. 

Напомним, в среднем лечение от коронавирусной болезни COVID-19 длится около месяца. Большинство больных лечатся дома на самоизоляции и под контролем медиков. Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее всего выздоравливают дети и молодые люди.

Фото: “20 хвилин”


Сергей Албул, КиевВласть

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