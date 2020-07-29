Дело о прошлогоднем обвале дома в Дрогобыче пошло в суд

Подозреваемым - 58-летнему мужчине и 61-летней женщине - грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Полиция сообщила о завершении досудебного расследования по делу об обвале дома в Дрогобыче Львовской области, который произошел в прошлом году.

Дело об обвале дома, в результате которого в августе 2019 года погибли восемь человек, передали в суд, информирует пресс-служба областной полиции.

"28 июля следователи Дрогобычского отдела полиции под процессуальным руководством Дрогобычской местной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении двух работников местного коммунального предприятия направлен на рассмотрение суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемым - 58-летнему мужчине и 61-летней женщине - жителям города Дрогобыч (работники коммунального предприятия - ред.), грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, ночью 28 августа 2019 года в доме по ул. Грушевского,101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность ) Уголовного кодекса Украины.