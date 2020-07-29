Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)
На пересечении ул. Грушевского и ул. Шелковичной в Печерском районе Киева провалился асфальт на проезжей части. Это произошло из-за аварии на инженерных сетях АО "АК "Киевводоканал".
Об этом
“В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП “ДЭУ Печерского района” коммунальной корпорации “Киевавтодор” было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия”, – сказано в сообщении.
Коммунальщики подчеркивают, что этот случай не исключение, так как аварии из-за изношенных инженерных сетей происходят в Киеве регулярно.
Отмечается, что балансодержатель инженерных сетей “Киевводоканал” (**) поставлен в известность и планируются ремонтные работы по ликвидации аварийной ситуации.
Напомним, в апреле 2020 года авария на инженерных сетях АО “АК “Киевводоканал” привела к разрушению дорожного покрытия на ул. Гетмана. Движение транспорта по улице было частично ограничено.
Отметим, что должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий занимает с апреля 2016 года. В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.
С 21 февраля 2020 года должность и.о. гендиректора “Киевавтодора” занимал
* КК “Київавтодор” (Код ЄДРПОУ:03359026)
** ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)
Фото: фейсбук КП ДЭУ Печерского района КК “Киевавтодор”