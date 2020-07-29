Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)

Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)

На пересечении ул. Грушевского и ул. Шелковичной в Печерском районе Киева провалился асфальт на проезжей части. Это произошло из-за аварии на инженерных сетях АО "АК "Киевводоканал".

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП ДЭУ Печерского района КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП “ДЭУ Печерского района” коммунальной корпорации “Киевавтодор” было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия”, – сказано в сообщении.

Коммунальщики подчеркивают, что этот случай не исключение, так как аварии из-за изношенных инженерных сетей происходят в Киеве регулярно.

Отмечается, что балансодержатель инженерных сетей “Киевводоканал” (**) поставлен в известность и планируются ремонтные работы по ликвидации аварийной ситуации.

Напомним, в апреле 2020 года авария на инженерных сетях АО “АК “Киевводоканал” привела к разрушению дорожного покрытия на ул. Гетмана. Движение транспорта по улице было частично ограничено.

Отметим, что должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий занимает с апреля 2016 года. В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.

С 21 февраля 2020 года должность и.о. гендиректора “Киевавтодора” занимал Владимир Гузема. Киевский городской голова Виталий Кличко с 19 мая 2020 года возложил исполнение обязанностей гендиректора коммунальной корпорации на Александра Федоренко. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев, который до этого и возглавлял “Киевавтодор”.

* КК “Київавтодор” (Код ЄДРПОУ:03359026)

** ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)

Фото: фейсбук КП ДЭУ Печерского района КК “Киевавтодор”

Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)
Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)
Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)
Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянииВ Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
Кличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 деньКличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве открылась вторая очередь нового корпуса “Охматдета”В Киеве открылась вторая очередь нового корпуса “Охматдета”
В Киеве от коронавируса скончались еще два человекаВ Киеве от коронавируса скончались еще два человека
СБУ заявила о задержании двух организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 50 биткоиновСБУ заявила о задержании двух организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 50 биткоинов
В Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемииВ Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемии
Часть Киева осталась без электричества из-за аварии на ТЭЦ (обновлено)Часть Киева осталась без электричества из-за аварии на ТЭЦ (обновлено)
В очагах вспышек коронавируса в Киеве провели дезинфекциюВ очагах вспышек коронавируса в Киеве провели дезинфекцию
Еще один монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за коронавирусаЕще один монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за коронавируса
В Киеве на карантин закрыли Свято-Феодосиевский мужской монастырьВ Киеве на карантин закрыли Свято-Феодосиевский мужской монастырь
В Киеве на Печерске неизвестный стрелял в студентовВ Киеве на Печерске неизвестный стрелял в студентов
Вода в половине проверенных в Киеве бюветов не соответствует нормамВода в половине проверенных в Киеве бюветов не соответствует нормам
Последние новости
Подгружаем последние новости