Около Верховной Рады в Киеве из-за аварии трубопровода провалился асфальт на дороге (фото)

На пересечении ул. Грушевского и ул. Шелковичной в Печерском районе Киева провалился асфальт на проезжей части. Это произошло из-за аварии на инженерных сетях АО "АК "Киевводоканал".

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП ДЭУ Печерского района КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП “ДЭУ Печерского района” коммунальной корпорации “Киевавтодор” было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия”, – сказано в сообщении.

Коммунальщики подчеркивают, что этот случай не исключение, так как аварии из-за изношенных инженерных сетей происходят в Киеве регулярно.

Отмечается, что балансодержатель инженерных сетей “Киевводоканал” (**) поставлен в известность и планируются ремонтные работы по ликвидации аварийной ситуации.

Напомним, в апреле 2020 года авария на инженерных сетях АО “АК “Киевводоканал” привела к разрушению дорожного покрытия на ул. Гетмана. Движение транспорта по улице было частично ограничено.

Отметим, что должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий занимает с апреля 2016 года. В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.

С 21 февраля 2020 года должность и.о. гендиректора “Киевавтодора” занимал Владимир Гузема . Киевский городской голова Виталий Кличко с 19 мая 2020 года возложил исполнение обязанностей гендиректора коммунальной корпорации на Александра Федоренко . Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев, который до этого и возглавлял “Киевавтодор”.

* КК “Київавтодор” (Код ЄДРПОУ:03359026)

** ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)

Фото: фейсбук КП ДЭУ Печерского района КК “Киевавтодор”