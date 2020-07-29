За сутки в Украине обнаружили 1022 новых случая COVID-19

Наибольшее количество инфицированных - в Киеве и во Львовской области.

Фото: МОЗ

По состоянию на утро 28 июля в Украине лабораторно подтверждено 1022 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, 21 человек умер.

Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 28 553 человека.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 67 597 человек. Выздоровели - 37394, умерли - 1650 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (149).

Статистика по регионам:

Винницкая область - 2660 случаев;

Волынская область - 3694 случая;

Днепропетровская область - 1364 случая;

Донецкая область - 861 случай;

Житомирская область - 1764 случая;

Закарпатская область - 5008 случаев;

Запорожская область - 767 случаев;

Ивано-Франковская область - 4342 случая;

Кировоградская область - 697 случаев;

г. Киев - 7932 случая;

Киевская область - 3629 случаев;

Львовская область - 9248 случаев;

Луганская область - 122 случая;

Николаевская область - 563 случая;

Одесская область - 3104 случая;

Полтавская область - 414 случаев;

Ровенская область - 5837 случаев;

Сумская область - 467 случаев;

Тернопольская область - 2852 случая;

Харьковская область - 3556 случаев;

Херсонская область - 224 случая;

Хмельницкая область - 1086 случаев;

Черновицкая область - 5751 случай;

Черкасская область - 910 случаев;

Черниговская область - 745 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, что рекордным числом новых инфицированных был показатель от 26 июня, когда обнаружили 1109 заболевших.

Напомним, на утро 29 июня в мире зарегистрировали 16 897 208 инфицированных коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки 5 569 человек, всего летальных случаев - 663 523.

В некоторых странах Евросоюза заболевание пошло на спад, и они начали открывать свои границы после карантина. Однако Украина пока не входит в перечень безопасных стран. Как отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко, открытие границ для граждан Украины будет возможным, если две недели подряд будет регистрироваться не более 480 случаев COVID-19 в сутки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянииВ Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
Кличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 деньКличко: дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,5 тыс. человекЗа сутки в мире от коронавируса умерли более 5,5 тыс. человек
За сутки в Украине диагностировали более 900 новых случаев COVID-19 (инфографика)За сутки в Украине диагностировали более 900 новых случаев COVID-19 (инфографика)
За сутки в Украине зафиксировали 807 новых случаев COVID-19За сутки в Украине зафиксировали 807 новых случаев COVID-19
Еще у 70 киевлян обнаружили COVID-19Еще у 70 киевлян обнаружили COVID-19
За сутки в мире от СOVID-19 умерли более 4,3 тыс. человекЗа сутки в мире от СOVID-19 умерли более 4,3 тыс. человек
У нескольких сотрудников Голосеевского районного суда Киева диагностировали COVID-19У нескольких сотрудников Голосеевского районного суда Киева диагностировали COVID-19
В общежитии КПИ зафиксировали 52 случая коронавирусной болезниВ общежитии КПИ зафиксировали 52 случая коронавирусной болезни
В одном из общежитий столичного ВУЗа у 52 курсантов обнаружили коронавирусВ одном из общежитий столичного ВУЗа у 52 курсантов обнаружили коронавирус
В Украине за сутки подтвердили 920 новых случае коронавирусной болезниВ Украине за сутки подтвердили 920 новых случае коронавирусной болезни
В Украине количество выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 1100В Украине количество выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 1100
Последние новости
Подгружаем последние новости