За сутки в Украине обнаружили 1022 новых случая COVID-19

Наибольшее количество инфицированных - в Киеве и во Львовской области.

Фото: МОЗ

По состоянию на утро 28 июля в Украине лабораторно подтверждено 1022 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, 21 человек умер.

Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 28 553 человека.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 67 597 человек. Выздоровели - 37394, умерли - 1650 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (149).

Статистика по регионам:

Винницкая область - 2660 случаев;

Волынская область - 3694 случая;

Днепропетровская область - 1364 случая;

Донецкая область - 861 случай;

Житомирская область - 1764 случая;

Закарпатская область - 5008 случаев;

Запорожская область - 767 случаев;

Ивано-Франковская область - 4342 случая;

Кировоградская область - 697 случаев;

г. Киев - 7932 случая;

Киевская область - 3629 случаев;

Львовская область - 9248 случаев;

Луганская область - 122 случая;

Николаевская область - 563 случая;

Одесская область - 3104 случая;

Полтавская область - 414 случаев;

Ровенская область - 5837 случаев;

Сумская область - 467 случаев;

Тернопольская область - 2852 случая;

Харьковская область - 3556 случаев;

Херсонская область - 224 случая;

Хмельницкая область - 1086 случаев;

Черновицкая область - 5751 случай;

Черкасская область - 910 случаев;

Черниговская область - 745 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, что рекордным числом новых инфицированных был показатель от 26 июня, когда обнаружили 1109 заболевших.

Напомним, на утро 29 июня в мире зарегистрировали 16 897 208 инфицированных коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки 5 569 человек, всего летальных случаев - 663 523.