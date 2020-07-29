За сутки в Украине обнаружили 1022 новых случая COVID-19
Наибольшее количество инфицированных - в Киеве и во Львовской области.
По состоянию на утро 28 июля в Украине лабораторно подтверждено 1022 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, 21 человек умер.
Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 28 553 человека.
Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 67 597 человек. Выздоровели - 37394, умерли - 1650 человек.
Наибольшее количество выявленных случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (149).
Статистика по регионам:
Винницкая область - 2660 случаев;
Волынская область - 3694 случая;
Днепропетровская область - 1364 случая;
Донецкая область - 861 случай;
Житомирская область - 1764 случая;
Закарпатская область - 5008 случаев;
Запорожская область - 767 случаев;
Ивано-Франковская область - 4342 случая;
Кировоградская область - 697 случаев;
г. Киев - 7932 случая;
Киевская область - 3629 случаев;
Львовская область - 9248 случаев;
Луганская область - 122 случая;
Николаевская область - 563 случая;
Одесская область - 3104 случая;
Полтавская область - 414 случаев;
Ровенская область - 5837 случаев;
Сумская область - 467 случаев;
Тернопольская область - 2852 случая;
Харьковская область - 3556 случаев;
Херсонская область - 224 случая;
Хмельницкая область - 1086 случаев;
Черновицкая область - 5751 случай;
Черкасская область - 910 случаев;
Черниговская область - 745 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Отметим, что рекордным числом новых инфицированных был показатель от 26 июня, когда обнаружили 1109 заболевших.
Напомним, на утро 29 июня в мире зарегистрировали 16 897 208 инфицированных коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки 5 569 человек, всего летальных случаев - 663 523.
В некоторых странах Евросоюза заболевание пошло на спад, и они начали открывать свои границы после карантина. Однако Украина пока не входит в перечень безопасных стран. Как отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко, открытие границ для граждан Украины будет возможным, если две недели подряд будет регистрироваться не более 480 случаев COVID-19 в сутки.