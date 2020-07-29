За пять месяцев года численность населения Киева сократилась более чем на 2,3 тысячи человек

Численность населения в Киеве, по оценке, на 1 июня 2020 года составила 2 млн 965 тысяч 13 человек. В течение января-мая 2020 года численность населения уменьшилась на 2347 человек.

Об этом KV сообщила пресс-служба Главного управления статистики в Киеве .

Как сообщается, уменьшение численности населения города произошло за счет естественного и миграционного сокращения на 1489 и 858 человек соответственно.

В январе-мае 2020 года количество живорожденных в столице уменьшилось на 1463 человека по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 11909 человек. Больше всего родилось младенцев в Соломенском районе – 1656 человек, меньше всего – в Шевченковском – 858 человек.

Согласно сообщению, количество умерших в городе уменьшилось с 14208 человек в январе-мае 2019 года до 13398 человек в январе-мае 2020 года. В районном разрезе у половины районов города зафиксировано естественное сокращение населения в январе-мае 2020 года – от 61 человека в Святошинском районе до 1644 человек в Шевченковском районе.

Отмечается, что структура причин смерти населения в январе-мае 2020 года по сравнению с январем-маем 2019 года почти не изменилась: болезни системы кровообращения составляли 65,4% от общего количества причин смерти, 17,1% приходились на новообразования, 4,6% – болезни органов пищеварения, 3,7% – внешние причины смерти.

Также сообщается, что браков в январе-мае 2020 года по Киеву заключено 5127, что составляет 4,2 регистрации на 1000 человек населения. Самый высокий уровень брачности (7,9 регистраций на 1000 человек) – в Шевченковском районе, самый низкий (3,3 на 1000 человек) – в Святошинском районе.

Частота регистраций расторгнутых браков по городу составляет 1,0 на 1000 человек. Самый высокий уровень расторгнутых браков наблюдался в Шевченковском районе (1,4 регистраций на 1000 человек), самый низкий - в Голосеевском районе (0,8 на 1000 человек).

Напомним, по данным Главного управления статистики в Киеве , в течении первых трех месяцев 2020 года численность населения столицы сократилась на 1040 человек.