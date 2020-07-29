Госпродпотребслужба нашла в воде всех столичных пляжей превышение содержания кишечной палочки

Госпродпотребслужба нашла в воде всех столичных пляжей превышение содержания кишечной палочки

Госпродпотребслужба провела исследования проб воды на столичных пляжах. Во всех пробах было обнаружено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Киевлянам рекомендуется пользоваться пляжами только как зонами отдыха без купания.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления Госпродпотребсужбы в Киеве.

Сообщается, что проведены санитарно-микробиологические исследования проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева, где возможен отдых с купанием.

Согласно результатам проведенных исследований, пробы воды открытых водоемов на 27 июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений и Государственных санитарных правил планирования и застройки населенных пунктов по показателю – превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки зафиксировано на всех пляжах Киева.

Сообщается, что ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве проинформировало о полученных результатах исследований проб воды Киевскую горгосадминистрацию (КГГА) и коммунальное предприятие “Плесо”. Им предложено обеспечить информирование населения о возможности пользования пляжами "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Черторой", "Галерный", "Вербный" и "Пуща-Водица" исключительно как зонами отдыха населения без купания до улучшения показателей качества воды в водоемах. Кроме того, КП “Плесо” предложено предпринять неотложные меры с целью доведения индекса лактозоположительной кишечной палочки до нормативных значений.

Напомним, согласно результатам лабораторных исследований воды на пляжах в Фастове, качество воды в реке Унава улучшилось. Однако, вследствие “цветения воды” сильно превышен один из биохимических показателей. В связи с этим фастовчанам не рекомендуется купаться в реке Унава.

Фото: glavcom.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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