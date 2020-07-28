В Одессе перестали на ночь выключать уличные фонари

Со времен СССР в городе в полночь выключали до 70% внешнего освещения.

В Одессе перестали соблюдать советскую традицию на ночь выключать уличное освещение.

Об этом сообщил вице-мэр по вопросам ЖКХ Дмитрий Жеман, пишет

"Думская".

"Мы больше не применяем эту меру - в городе очень много туристов, местные жители также активно гуляют в позднее время, поэтому, если в полночь город становится темным - это неправильно. Сейчас в Одессе стало светлее и безопаснее", - отметил он.

Жеман также сообщил, что в конце лета КП в городе начнут полную замену наружного освещения в спальных районах.

"Освещать в первую очередь будем межквартальные проезды, свет появится там, где его раньше никогда не было», - отметил чиновник.

Напомним, во времена СССР в больших городах было принято в полночь выключать до 70% внешнего освещения. Традиция задержалась в Одессе почти на 30 лет.