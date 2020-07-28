В Одессе перестали на ночь выключать уличные фонари

Со времен СССР в городе в полночь выключали до 70% внешнего освещения.

В Одессе перестали на ночь выключать уличные фонари
Архивне фото
Фото: Игорь Лептуга

В Одессе перестали соблюдать советскую традицию на ночь выключать уличное освещение.

Об этом сообщил вице-мэр по вопросам ЖКХ Дмитрий Жеман, пишет

"Думская".

"Мы больше не применяем эту меру - в городе очень много туристов, местные жители также активно гуляют в позднее время, поэтому, если в полночь город становится темным - это неправильно. Сейчас в Одессе стало светлее и безопаснее", - отметил он.

Жеман также сообщил, что в конце лета КП в городе начнут полную замену наружного освещения в спальных районах.

"Освещать в первую очередь будем межквартальные проезды, свет появится там, где его раньше никогда не было», - отметил чиновник.

Напомним, во времена СССР в больших городах было принято в полночь выключать до 70% внешнего освещения. Традиция задержалась в Одессе почти на 30 лет.

В феврале в Мариинском парке в Киеве новые фонари решили поменять через месяц после установки из-за ржавчины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянииВ Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
СБУ задержала банду "Князя", которая терроризировала три областиСБУ задержала банду "Князя", которая терроризировала три области
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе подстанция "скорой" закрылась на карантинВ Одессе подстанция "скорой" закрылась на карантин
На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)
В Одессе возле пляжа "Дельфин" зарегистрировали превышение нормы нефтепродуктов в водеВ Одессе возле пляжа "Дельфин" зарегистрировали превышение нормы нефтепродуктов в воде
В Одессе полицейский со стрельбой разогнал массовую драку в своем двореВ Одессе полицейский со стрельбой разогнал массовую драку в своем дворе
В Одессе с 22 июня ужесточают карантинВ Одессе с 22 июня ужесточают карантин
На столичной Троещине в ночь на завтра, 12 июня, проведут профилактическую промывку водопроводных сетейНа столичной Троещине в ночь на завтра, 12 июня, проведут профилактическую промывку водопроводных сетей
В Одессе обвалилась часть жилого четырехэтажного домаВ Одессе обвалилась часть жилого четырехэтажного дома
Закарпатская, Житомирская и Черниговская области перестали соответствовать критериям для смягчения карантинаЗакарпатская, Житомирская и Черниговская области перестали соответствовать критериям для смягчения карантина
В Одессе на рынке произошла стрельба, ранены два человекаВ Одессе на рынке произошла стрельба, ранены два человека
В Одессе горел приют для животных, спасатели эвакуировали 40 кошек и 350 собакВ Одессе горел приют для животных, спасатели эвакуировали 40 кошек и 350 собак
Последние новости
Подгружаем последние новости