В Одессе перестали на ночь выключать уличные фонари
Со времен СССР в городе в полночь выключали до 70% внешнего освещения.
В Одессе перестали соблюдать советскую традицию на ночь выключать уличное освещение.
Об этом сообщил вице-мэр по вопросам ЖКХ Дмитрий Жеман, пишет
"Думская".
"Мы больше не применяем эту меру - в городе очень много туристов, местные жители также активно гуляют в позднее время, поэтому, если в полночь город становится темным - это неправильно. Сейчас в Одессе стало светлее и безопаснее", - отметил он.
Жеман также сообщил, что в конце лета КП в городе начнут полную замену наружного освещения в спальных районах.
"Освещать в первую очередь будем межквартальные проезды, свет появится там, где его раньше никогда не было», - отметил чиновник.
Напомним, во времена СССР в больших городах было принято в полночь выключать до 70% внешнего освещения. Традиция задержалась в Одессе почти на 30 лет.
В феврале в Мариинском парке в Киеве новые фонари решили поменять через месяц после установки из-за ржавчины.