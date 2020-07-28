Неизвестный ранил топором охранника синагоги в Мариуполе

Сегодня, 28 июля, на синагогу Мариуполя было совершено нападение, в ходе которого был ранен охранник.

Об этом сообщил в фейсбуке главный главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"После утренней молитвы в синагогу вошел неизвестный с топором. Он напал на охранника, вышедшего навстречу, и нанес ему несколько ударов топором. Завязалась драка и, несмотря на полученные ранения, охраннику удалось обезоружить преступника. Убегая, нападающий успел бросить в здание синагоги, заранее подготовленные банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицию, преступника ищут.

"Было несколько чудес Всевышнего: в синагоге были невооруженные люди, но все остались живы, охранник просто герой. Наша община и я лично выражаем глубочайшую благодарность Рихарду Анатольевичу Голомазову за то, что он, рискуя жизнью защитил всех, находящихся в здании", - отметил главный раввин Мариуполя Менахем Мендл Коэн.

Ведется следствие.

Фото: Chief-rabbi-of-Ukraine-Главный-Раввин-Украины

Фото: Chief-rabbi-of-Ukraine-Главный-Раввин-Украины

Фото: Chief-rabbi-of-Ukraine-Главный-Раввин-Украины

Напомним, 20 апреля в Херсоне в местную синагогу бросили бутылку с горючим веществом. Пожара не произошло, поскольку жидкость не загорелась. Позже правоохранители задержали двух неонацистов при попытке новой провокации в день 75-й годовщины победы над нацизмом в Европе.