Неизвестный ранил топором охранника синагоги в Мариуполе

На место происшествия вызвали полицию, преступника ищут.

Неизвестный ранил топором охранника синагоги в Мариуполе
Фото: www.facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України

Сегодня, 28 июля, на синагогу Мариуполя было совершено нападение, в ходе которого был ранен охранник.

Об этом сообщил в фейсбуке главный главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"После утренней молитвы в синагогу вошел неизвестный с топором. Он напал на охранника, вышедшего навстречу, и нанес ему несколько ударов топором. Завязалась драка и, несмотря на полученные ранения, охраннику удалось обезоружить преступника. Убегая, нападающий успел бросить в здание синагоги, заранее подготовленные банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали полицию, преступника ищут.

"Было несколько чудес Всевышнего: в синагоге были невооруженные люди, но все остались живы, охранник просто герой. Наша община и я лично выражаем глубочайшую благодарность Рихарду Анатольевичу Голомазову за то, что он, рискуя жизнью защитил всех, находящихся в здании", - отметил главный раввин Мариуполя Менахем Мендл Коэн.

Ведется следствие.

Фото: Chief-rabbi-of-Ukraine-Главный-Раввин-Украины

Фото: Chief-rabbi-of-Ukraine-Главный-Раввин-Украины

Фото: Chief-rabbi-of-Ukraine-Главный-Раввин-Украины

Напомним, 20 апреля в Херсоне в местную синагогу бросили бутылку с горючим веществом. Пожара не произошло, поскольку жидкость не загорелась. Позже правоохранители задержали двух неонацистов при попытке новой провокации в день 75-й годовщины победы над нацизмом в Европе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В элитном роддоме Киева родители оставили новорожденную девочкуВ элитном роддоме Киева родители оставили новорожденную девочку
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
В Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянииВ Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на Печерске неизвестный стрелял в студентовВ Киеве на Печерске неизвестный стрелял в студентов
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)
В Киеве задержали мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восьмерых человек в Житомирской областиВ Киеве задержали мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восьмерых человек в Житомирской области
В Житомирской области местный житель зарезал мужчину и ранил еще восьмерыхВ Житомирской области местный житель зарезал мужчину и ранил еще восьмерых
В больнице Володарки пациент смертельно ранил ножом врачаВ больнице Володарки пациент смертельно ранил ножом врача
В Черновицкой области грабитель при задержании ранил двух полицейскихВ Черновицкой области грабитель при задержании ранил двух полицейских
Неизвестный напал на заместителя главврача Института рака в Киеве
В Хмельницком дебошир ранил полицейского из травматаВ Хмельницком дебошир ранил полицейского из травмата
В Обухове полиция задержала мужчину, который ножом ранил родственника во время застольяВ Обухове полиция задержала мужчину, который ножом ранил родственника во время застолья
Последние новости
Подгружаем последние новости