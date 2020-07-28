Закарпатье затопило после сильного дождя

Новая беда пришла в Закарпатье: мощные ливни затопили города и села, есть разрушения

На Закарпатье обрушилось несколько мощных ливней, в результате уровень воды в горных реках и ручьях стремительно повысился. Всего за несколько минут Ужгород был затоплен бурными потоками воды, улицы города превратились в реки, повалены деревья и повреждены мосты.

В понедельник, 27 июля 2020 г, Закарпатье опять оказалось затопленным водой. В считанные минуты уровень воды вырос настолько, что в Ужгороде и других населенных пунктах региона были оборваны линии электропередач, разрушены мосты, повалены большие деревья. Затоплены целые улицы и дворы.

В ГСЧС в Закарпатской области сообщили, что один мост в результате разгула стихии был полностью снесен потоком воды, еще три моста серьезно повреждены. Размыты грунтовые дороги и береговые укрепления. Десятки домов подтоплены. По меньшей мере, один автомобиль полностью утонул на одном из перекрестков Ужгорода.

Новая беда пришла в Закарпатье: мощные ливни затопили города и села, есть разрушения

В районе села Скотарское, Воловецкого района, разлив реки Веча привел к затруднению транспортного сообщения. «Для оказания помощи местному населению в расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец», – говорится в сообщении ГСЧС в Закарпатской области.

От наводнения наиболее сильно пострадали село Верхний Студеный, Межгорского района, а также село Ростока, где разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около 1 км «отрезал» от цивилизации около десятка домохозяйств.

Напомним, в результате сильнейшего ливня поселок Кирилловка, Запорожской области, ушел под воду. Очевидцы шторма на побережье Азовского моря плакали и молились о спасении.


Шевченко Лилия, Тудей

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