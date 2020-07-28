На базе отдыха во Львовской области взорвался автомобиль, погиб один человек

На базе отдыха в Мостисском районе Львовской области взорвался автомобиль. В салоне машины обнаружили тело мужчины.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль «Мицубиши Паджеро», в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни", - сообщают в полиции.

Личность погибшего установили - им оказался 41-летний львовянин.

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