В Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемии

В столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве 130 человек умерли от коронавируса с начала пандемии
Фото: Lb.ua

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили 110 случаев коронавирусной болезни, 82 пациента преодолели ковид-19, один человек умер.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 130 киевлян, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, на сегодня в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус преодолели 2830 жителей Киева.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 45. В Оболонском и Днепровском - по 14. В Дарницком районе - 12 случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера сообщалось о вспышке коронавируса в киевском общежитии Института специальной связи и защиты информации, входящем в состав НТУУ "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

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