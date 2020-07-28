Правоохранители составили психологический портрет полтавского террориста

На Полтавщине полиция продолжает поиски 32-летнего Романа Скрыпника.

Правоохранители составили психологический портрет полтавского террориста
Фото: mvs.gov.ua

Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию особо опасного злоумышленника продолжаются уже четвертые сутки. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.

По информации правоохранителей, на основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

Полиция призывает граждан быть крайне осторожными, избегать контактов с незнакомыми лицами, а при малейшем подозрении звонить "102".

Напомним, Роман Скрыпник, который в Полтаве выкрал авто и взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна, бросил авто посреди дороги и скрылся. Продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника.

Утром 23 июля в Полтаве мужчина с гранатой выкрал авто, а потом захватил в заложники полицейского. Сначала он взял в заложники сотрудника уголовного розыска, но потом согласился поменять его на полковника полиции Виталия Шияна, с которым отправился на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве "Богдан" в направлении выезда из города.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, преступник ранее был неоднократно судим, он взял заложника, чтобы избежать наказания за кражу авто.

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