В Луганской области погиб горняк

На шахте "Новодружеская" произошел обвал породы.

В Луганской области погиб горняк
Фото: dn.suspilne.media

В понедельник вечером в Луганской области на шахте "Новодружеская" из-за обвала породы погиб горняк. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец на своей странице в фейсбуке.

"Из Луганской области сообщают, что час назад на шахте "Новодружеская" (ГХК "Лисичанскуголь") погиб горняк - Прохорцев Константин Валерьевич, 1979 года рождения. У него остались двое детей 16 и 11 лет", - написал Волынец в понедельник вечером.

По словам Волынца, предварительная причина трагедии - обвал породы.

Напомним, 28 июня на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" из-за обвала погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами спасатели 2-го военизированного горноспасательного отряда эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска.

"Привольнянская" - одна из пяти шахт "Лисичанскуголь", которые расположены в Лисичанске, Новодружеске и Приволье. В 2016 году на ней произошел сильный пожар, после чего там почти год не добывали уголь.

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