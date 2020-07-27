Часть Киева осталась без электричества из-за аварии на ТЭЦ (обновлено)

В понедельник, 27 июля, вечером часть Киева осталась без электроэнергии. Остановились троллейбусы, перестали работать светофоры.

Электроэнергия исчезла около 19:00, передает

Информатор.

В Голосеевском районе свет пропал и через 10 минут включился, часть Шевченковского, Печерского и Соломенского районов по состоянию на 19:25 были все еще обесточенными.

Жители Позняков сообщают, что у них тоже был скачок напряжения, на несколько минут свет пропал, но загорелся.

На Березняках свет исчезал дважды на несколько минут.

В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.

На станции метро "Дружбы Народов" тоже внезапно погас свет. Люди выходят наружу. То же произошло на станции "Печерская".

"Из-за неработающих светофоров на дорогах коллапс, регуляторов нет. Троллейбусы тоже остановились", - пишет издание.

Фото: Информатор

"Киевпастранс" сообщил о задержках в движении троллейбусов маршрутов №№1,3,5,7,8,9,12,15,17,38,40,40к, 42д, 43,50.

"Бессарабская пл., Лыбидская пл., Соломенская пл., Бульвар Дружбы народов, Железнодорожное шоссе - нет напряжения в сети оператора городских электросетей", - говорится в сообщении.

Пользователи прислали фото дыма неизвестного происхождения над ТЭЦ.

Фото: Информатор

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали №5 перебои с электроснабжением в понедельник вечером могут быть в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева .

"Городские службы устраняют повреждения оборудования на ТЭЦ-5: в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах могут быть перебои с электроснабжением. Сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, расположенной на улице Промышленной", - говорится в сообщении КГГА.

Фото: www.facebook.com/kyivcity.gov.ua

Отмечается, что в настоящее время подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения неполадок и восстановления работы оборудования. Также осуществляется переподключение потребителей.

Ориентировочный срок выполнения работ - три часа.