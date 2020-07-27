Фастовчанам не рекомендуют купаться в реке Унава

Согласно результатам лабораторных исследований воды на пляжах в Фастове, качество воды в реке Унава улучшилось. Однако, вследствие “цветения воды” сильно превышен один из биохимических показателей. В связи с этим фастовчанам не рекомендуется купаться в реке Унава.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Фастовского городского совета на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, в июле качество воды реки Унава в пределах рекреационных зон №1 и №2 по сравнению с результатами лабораторных исследований, проведенных в июне, несколько улучшилась.

Согласно сообщению, образцы для исследований были взяты на пляжах №1 и №2. Результаты лабораторных исследований образцов свидетельствуют, что микробиологические показатели находятся в пределах нормы – соответствуют стандарту индекс лактопозитивних микроорганизмов, а патогенных микроорганизмов в образцах воды не выявлено.

Однако, согласно сообщению, биохимическое потребление кислорода не соответствует стандарту для использования водоемов по санитарно-химическим показателям. Этот показатель превышен в воде на пляже №1 в 3 раза, а в воде пляжа №2 – в 3,2 раза.

Отмечается, что это является следствием так называемого “цветения воды”.

Учитывая полученные результаты лабораторных исследований, Фастовский межрайонный отдел лабораторных исследований не рекомендует купание населения в реке Унава на пляжах №1 и №2 рекреационных зон Фастова.

Ранее KV сообщала, что после прошедшего ливня на ряде муниципальных пляжей Киева не рекомендуется купаться. На нормализацию показателей воды необходимо 3-4 дня.

Фото: пресс-служба Фастовского горсовета.