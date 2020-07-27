В Харькове четверо коммунальщиков погибли во время работы

По предварительной информации, они задохнулись.

В Харькове четверо сотрудников коммунального предприятия умерли во время выполнения рабочих обязанностей.

О чрезвычайном происшествии в Основянский отдел полиции сообщил коллега умерших, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сначала была информация о трех погибших, но количество жертв возросло.

"Он (коммунальщик. - Ред.) сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", - пояснили полицейские.

По предварительным данным, мужчины задохнулись газами во время ремонтных работ в колодце.

Информация внесена в Единый учет. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что почти год назад в Ровенской области трое коммунальщиков отравились испарениями из канализации, один из них умер.

В декабре 2019 года в Харькове коммунальщик погиб во время работы на теплосетях. Его облило горячей водой из трубы, на которой произошла авария.