Еще у 70 киевлян обнаружили COVID-19

Еще у 70 киевлян обнаружили COVID-19

За минувшие сутки, 26 июля, еще у 70 киевлян обнаружили COVID-19. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13, в Дарницком – 12 и в Соломенском – 9 случаев. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек. На сегодня в столице уже 7 690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет и 3 девочки от 6 до 9 лет. 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет и трое мальчиков от 3 до 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13, в Дарницком – 12 и в Соломенском – 9 случаев. 

Как сообщала KV, на утро 27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.

Отметим, 25 июля вечером умер врач сборной Украины по футболу Антон Худаев. В последние дни он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, однако сердце врача остановилось. Антону Худаеву было 48 лет.

Напомним, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. 

Фото: echokieva.com


Сергей Албул, КиевВласть

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