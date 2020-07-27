Еще у 70 киевлян обнаружили COVID-19
За минувшие сутки, 26 июля, еще у 70 киевлян обнаружили COVID-19. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13, в Дарницком – 12 и в Соломенском – 9 случаев.
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“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек. На сегодня в столице уже 7 690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет и 3 девочки от 6 до 9 лет. 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет и трое мальчиков от 3 до 8 лет.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13, в Дарницком – 12 и в Соломенском – 9 случаев.
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Отметим, 25 июля вечером умер врач сборной Украины по футболу Антон Худаев. В последние дни он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, однако сердце врача остановилось. Антону Худаеву было 48 лет.
Напомним, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.
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