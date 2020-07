Голливудская актриса Оливия де Гевилленд, сыгравшая в "Унесенных ветром", умерла в возрасте 104 лет

В возрасте 104 лет скончалась легендарная голливудская актриса Оливия де Гевилленд, которая была последней живой звездой фильма "Унесенные ветром" (она играла Мелани Уилкс).

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что актриса умерла естественной смертью в воскресенье в своем доме в Париже. Она была последней большой звездой основного актерского состава "Унесенных ветром". В чем Гевилленд видела иронию, поскольку ее героиня Уилкс была единственной из крупных персонажей, умерших в фильме.

Де Гевилленд удостоили "Оскара" за роли в фильмах "Каждому свое" (To Each His Own) и "Наследница" (The Heiress). Она снялась с Эррол Флинн в нескольких фильмах, включая "Приключения Робин Гуда" (The Adventures of Robin Hood).

Благодаря своей внешности актриса получала типажные романтические роли, хотя стремилась к сложным актерским задачам. Ее разочарование привело к тому, что она подала в суд на компанию Warner Bros. в 1943 году, когда студия хотела оставить ее на контракте после его окончания, утверждая, что она должна проработать еще полгода из-за отказа от ролей. Апелляционный суд в Калифорнии вынес решение в ее пользу, постановив, что студия не может продлевать контракт без согласия исполнителя. Решение суда до сих пор неофициально называется "законом де Гевилленд".

Напомним, в июне стриминговий сервис HBO Max вернул к показу фильм "Унесенные ветром" с двумя дополнительными видео, в которых говорится об историческом контексте ленты. До этомго лента была изъята "из-за расизма".