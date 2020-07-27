Голливудская актриса Оливия де Гевилленд, сыгравшая в "Унесенных ветром", умерла в возрасте 104 лет

Она была последней большой звездой основного актерского состава фильма.

Голливудская актриса Оливия де Гевилленд, сыгравшая в "Унесенных ветром", умерла в возрасте 104 лет
Олівія де Гевілленд
Фото: golos-ameriki.ru

В возрасте 104 лет скончалась легендарная голливудская актриса Оливия де Гевилленд, которая была последней живой звездой фильма "Унесенные ветром" (она играла Мелани Уилкс).

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что актриса умерла естественной смертью в воскресенье в своем доме в Париже. Она была последней большой звездой основного актерского состава "Унесенных ветром". В чем Гевилленд видела иронию, поскольку ее героиня Уилкс была единственной из крупных персонажей, умерших в фильме.

Де Гевилленд удостоили "Оскара" за роли в фильмах "Каждому свое" (To Each His Own) и "Наследница" (The Heiress). Она снялась с Эррол Флинн в нескольких фильмах, включая "Приключения Робин Гуда" (The Adventures of Robin Hood).

Благодаря своей внешности актриса получала типажные романтические роли, хотя стремилась к сложным актерским задачам. Ее разочарование привело к тому, что она подала в суд на компанию Warner Bros. в 1943 году, когда студия хотела оставить ее на контракте после его окончания, утверждая, что она должна проработать еще полгода из-за отказа от ролей. Апелляционный суд в Калифорнии вынес решение в ее пользу, постановив, что студия не может продлевать контракт без согласия исполнителя. Решение суда до сих пор неофициально называется "законом де Гевилленд".

Напомним, в июне стриминговий сервис HBO Max вернул к показу фильм "Унесенные ветром" с двумя дополнительными видео, в которых говорится об историческом контексте ленты. До этомго лента была изъята "из-за расизма".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В элитном роддоме Киева родители оставили новорожденную девочкуВ элитном роддоме Киева родители оставили новорожденную девочку
В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)
Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенкаПолция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка
На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
Блок рекламы


Похожие новости
От коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центраОт коронавируса умерла руководитель Львовского лабораторного центра
В Праге умерла украинский скульптор Мария Леонтович-ЛошакВ Праге умерла украинский скульптор Мария Леонтович-Лошак
Умерла журналистка "Радио Свобода" Богдана КостюкУмерла журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк
Умерла вдова ПараджановаУмерла вдова Параджанова
Во Львове от COVID-19 умерла врач-анестезиолог областной больницыВо Львове от COVID-19 умерла врач-анестезиолог областной больницы
В Кременчуге женщина вылечилась от коронавируса, но умерла из-за "уничтоженных" болезнью легкихВ Кременчуге женщина вылечилась от коронавируса, но умерла из-за "уничтоженных" болезнью легких
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушкаВ Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка
После посещения храма УПЦ МП в Ковеле коронавирусом заразились 18 человек, умерла женщинаПосле посещения храма УПЦ МП в Ковеле коронавирусом заразились 18 человек, умерла женщина
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
В Хмельницкой области от COVID-19 умерла сотрудница больницыВ Хмельницкой области от COVID-19 умерла сотрудница больницы
Последние новости
Подгружаем последние новости