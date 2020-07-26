Полция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка

Фотографию котика в банке и видео с ним пользователь выложил в Инстаграм.

Национальная полиция задержала парня со Львовщины, который ради развлечения закрыл в банке котенка и выложил это в Инстаграм.

Фотографию котика в банке и видео с ним пользователь выложил в сторис.

Со временем он записал еще одно видео, назвав это неудачной шуткой. "Дорогие друзья, это была просто шутка, злая шутка. С котом все в порядке. Не знаю, почему оно так набрало популярности. Банка не была закрыта", - сказал парень.

Но полицию это не убедило, и в воскресенье, 26 июля, его задержали для регистрации производства. Парня отвезли в Сокальское отделение полиции для проверки и внесения ведомостей в единый реестр досудебных расследований по факту жестокого обращения с животными.

На фотографии полиции парень держит котенка, поэтому можно предположить, что животное не пострадало.

Фото: facebook.com / Червоноградский отдел полиции

Статья 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф в размере от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. .

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