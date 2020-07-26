В общежитии КПИ зафиксировали 52 случая коронавирусной болезни

В киевском общежитии Института специальной связи и защиты информации, который входит в состав НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", зафиксирована крупная вспышка коронавирусной болезни.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Там лабораторно подтвердили уже 52 случая COVID-19.

"Первые четыре случая были выявлены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. Среди них на сегодня — 48 позитивных результатов исследования методом ПЦР [полимеразной цепной реакции]", - рассказал и. о. директора Киевского городского лабораторного центра Сергей Чумак.

Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"В общежитии проводятся соответствующие меры по дезинфекции. Все другие контактные лица - под медицинским надзором. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места изоляции заболевших", — сказал Чумак.