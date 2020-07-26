МОЗ: до четверти ПЦР-тестов могут давать ошибочно негативный результат

Министерство охраны здоровья считает, что до четверти лабораторных тестов на коронавирус, которые проводятся методом полимеразной цепной реакции, могут давать ошибочно негативный результат. То есть человек инфицирован, а тест говорит, что нет.

Об этом сообщили в фейсбуке МОЗ по результатам ежедневного брифинга министра Максима Степанова.

"Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в нижних отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ошибочно негативным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий забора и транспортирования биологического материала в лабораторию. По различным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ошибочно негативными", - сказано в сообщении.

Степанов о процентах во время брифинга не говорил, но подтвердил возможность ошибочно негативных результатов.

"В большинстве случаев вирус есть в ротоглотке, но в то же время он может находиться в нижних дыхательных путях. В таком случае может быть ошибочно негативный результат. Также это зависит от квалификации специалистов, которые это делают", -- сказал Степанов.

Напомним, что по состоянию на утро 26 июля в Украине официально подтвердили почти 65 тысяч случаев коронавирусной болезни. В последние дни количество новых случаев вышло почти на рекордные уровни конца июня.