МОЗ: до четверти ПЦР-тестов могут давать ошибочно негативный результат

Таое возможно, если вирус сконцентрировался в нижних органах дыхания.

МОЗ: до четверти ПЦР-тестов могут давать ошибочно негативный результат
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Министерство охраны здоровья считает, что до четверти лабораторных тестов на коронавирус, которые проводятся методом полимеразной цепной реакции, могут давать ошибочно негативный результат. То есть человек инфицирован, а тест говорит, что нет.

Об этом сообщили в фейсбуке МОЗ по результатам ежедневного брифинга министра Максима Степанова.

"Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в нижних отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ошибочно негативным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий забора и транспортирования биологического материала в лабораторию. По различным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ошибочно негативными", - сказано в сообщении.

Степанов о процентах во время брифинга не говорил, но подтвердил возможность ошибочно негативных результатов.

"В большинстве случаев вирус есть в ротоглотке, но в то же время он может находиться в нижних дыхательных путях. В таком случае может быть ошибочно негативный результат. Также это зависит от квалификации специалистов, которые это делают", -- сказал Степанов.

Напомним, что по состоянию на утро 26 июля в Украине официально подтвердили почти 65 тысяч случаев коронавирусной болезни. В последние дни количество новых случаев вышло почти на рекордные уровни конца июня.

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