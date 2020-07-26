Возле автомойки в Харькове взорвалась граната

В помещении разбиты окна, поврежден фасад.

Фото: facebook.com / Сергей Чиж

В Харькове возле автомойки на Глебовской улице ночью в воскресенье взорвалась граната.

Как сообщает местная полиция, разбитые окна и поврежденный фасад обнаружил собственник. Он и позвонил на 102 около 12:40.

Полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

"В полицию от собственника автомойки по адресу: улица Глебовская, 1 поступило сообщение о том, что в помещении разбиты стекла, поврежден фасад и перед строением в земле образована воронка. Взрывотехническим управлением оперативно и четко установлено, что ночью произошел взрыв ручной гранаты РГД-5. Следователи под процессуальным руководством устанавливают все обстоятельства и проводят расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины", - написал в фейсбуке руководитель Следственного управления ГУ НП Украины в Харковской области Сергей Чиж.

От взрыва никто не пострадал.

Фото: facebook.com / Сергей Чиж

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В элитном роддоме Киева родители оставили новорожденную девочкуВ элитном роддоме Киева родители оставили новорожденную девочку
В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)
В Киеве за сутки 19 человек умерли до приезда “скорой помощи”В Киеве за сутки 19 человек умерли до приезда “скорой помощи”
На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантинВ Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
В Харькове во время ликвидации аварии погиб сотрудник теплосетейВ Харькове во время ликвидации аварии погиб сотрудник теплосетей
В Вишневом и возле Таращи произошла стрельба, есть раненныеВ Вишневом и возле Таращи произошла стрельба, есть раненные
В Одессе возле пляжа "Дельфин" зарегистрировали превышение нормы нефтепродуктов в водеВ Одессе возле пляжа "Дельфин" зарегистрировали превышение нормы нефтепродуктов в воде
В Харькове на митинге под медучреждением против приема больных коронавирусом пострадали двое полицейскихВ Харькове на митинге под медучреждением против приема больных коронавирусом пострадали двое полицейских
Виновница ДТП в Харькове Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 гривен компенсацииВиновница ДТП в Харькове Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 гривен компенсации
В сельском парке возле Винницы нашли больше 600 старых артиллерийских снарядовВ сельском парке возле Винницы нашли больше 600 старых артиллерийских снарядов
В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцемВ Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиковВозле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Последние новости
Подгружаем последние новости