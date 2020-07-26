Возле автомойки в Харькове взорвалась граната

Фото: facebook.com / Сергей Чиж

В Харькове возле автомойки на Глебовской улице ночью в воскресенье взорвалась граната.

Как сообщает местная полиция, разбитые окна и поврежденный фасад обнаружил собственник. Он и позвонил на 102 около 12:40.

Полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

"В полицию от собственника автомойки по адресу: улица Глебовская, 1 поступило сообщение о том, что в помещении разбиты стекла, поврежден фасад и перед строением в земле образована воронка. Взрывотехническим управлением оперативно и четко установлено, что ночью произошел взрыв ручной гранаты РГД-5. Следователи под процессуальным руководством устанавливают все обстоятельства и проводят расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины", - написал в фейсбуке руководитель Следственного управления ГУ НП Украины в Харковской области Сергей Чиж.

От взрыва никто не пострадал.

Фото: facebook.com / Сергей Чиж

Фото: hk.npu.gov.ua