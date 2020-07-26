В одном из общежитий столичного ВУЗа у 52 курсантов обнаружили коронавирус

В одном из общежитий столичного ВУЗа у 52 курсантов обнаружили коронавирус

В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как сообщил исполняющий обязанности директора государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины” Сергей Чумак, в одном из общежитий ВУЗа лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

“Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня – 48 положительных результатов исследования методом ПЦР”, – рассказал Сергей Чумак.

Он отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

“В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших”, – сообщил Сергей Чумак.

Ранее KV сообщала, что после выявления в общежитии на улице Михаила Бойчука пятерых заболевших коронавирусом его закрыли на карантин.

Также KV писала, что закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина.

Напомним также, что Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь в Киеве закрывается для посещения в связи с обнаружением коронавируса среди его жителей.

Отметим, что по состоянию на 9:00 26 июля в Украине зафиксировано 64849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1605 летальных, 35807 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 920 новых случаев. Всего проведено 963641 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 310 пациентов. 

Как сообщила пресс-служба КГГА, за минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили еще у 95 жителей Киева.

Фото: paperpaper.ru


Игорь Бровко, КиевВласть

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