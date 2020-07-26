В одном из общежитий столичного ВУЗа у 52 курсантов обнаружили коронавирус
В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.
Об этом
Как сообщил исполняющий обязанности директора государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины” Сергей Чумак, в одном из общежитий ВУЗа лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.
“Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня – 48 положительных результатов исследования методом ПЦР”, – рассказал Сергей Чумак.
Он отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.
“В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших”, – сообщил Сергей Чумак.
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Напомним также, что Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь в Киеве закрывается для посещения в связи с обнаружением коронавируса среди его жителей.
Отметим, что по состоянию на 9:00 26 июля в Украине зафиксировано 64849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1605 летальных, 35807 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 920 новых случаев. Всего проведено 963641 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 310 пациентов.
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