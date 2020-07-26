В Украине за сутки подтвердили 920 новых случае коронавирусной болезни

Ровненская область вышла на третье место по количеству инфицированных.

?В Украине за сутки подтвердили 920 новых случае коронавирусной болезни
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

В Украине за последние сутки. 25 июля, подтвердили 920 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщается в системе мониторинга распространении эпидемии коронавируса СНБО.

Половина новых случаев пришлась на пять регионов: Львовскую область (+130), Киев (+95), Ивано-Франковскую область (+88), Ровненскую область (+81) и Закарпатскую область (+67). В то же время в Херсонской и Черкасской областях в субботу не было ни одного случая, в Луганской - всего один.

В целом по состоянию на утро 26 июля в Украине подтвердили 64 849 случаев COVID-19. Лидируют по этому показателю Львовская область (8 832), Киев (7 620) и Ровненская область, которая опередила Черновицкую и вышла на третье место (5 623).

Выздоровело от коронавируса 35 807 человек (+310 за сутки), умерло - 1 605 (+15 за сутки).

Продолжают болеть 27 437 людей (+595 за сутки).

Напомним, что накануне в Украине было 1106 новых случаев. На выходных этот показатель, как правило, уменьшается.

Абсолютным рекордом по количеству заболевших за сутки является показатель 26 июня - 1109.

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