Еще один монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за коронавируса

Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь в Киеве закрывается для посещения в связи с обнаружением коронавируса среди его жителей.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Свято-Феодосиевского ставропигиального мужского монастыря в соцсети Фейсбук.

“В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания через коронавирус, согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения”, – сказано в сообщении.

Напомним, в марте 2020 года в Киево-Печерской лавре, где богослужения проводят священники Украинской православной церкви Московского патриархата, призывали верующих продолжать посещать религиозные службы, а введение карантинных мер назвали “безумными велениями”. Уже в начале апреля в Лавре все же решили на период карантина богослужения совершать в закрытом режиме.

Позднее стало известно, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.

Впоследствии число заразившихся коронавирусом в Киево-Печерской Лавре стало стремительно расти. 9 апреля стало известно о 26 выявленных там случаях заболевания. 13 апреля в Лавре было выявлено еще 63 случая коронавирусной болезни, а общее количество заболевших там достигло 90 человек. Киевские власти приняли решение закрыть Лавру на карантин. Карантин был частично снят 25 мая, а 9 июня – полностью..