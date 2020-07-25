В Киеве на карантин закрыли Свято-Феодосиевский мужской монастырь

В нем обнаружили случаи заболевания COVID-19.

В Киеве на карантин закрыли Свято-Феодосиевский мужской монастырь
Фото: wikimapia.org

Свято-Феодосиевский мужской монастырь (ПЦУ), который расположен в центре столицы возле Киево-Печерской Лавры, объявил о закрытии на самоизоляцию.

Соответствующее объявление размещено на странице монастыря в Facebook.

"В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинных предписаний, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепропетровской области за последнюю неделю коронавирус обнаружили у 15 священников. Специалисты ГУ "Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины" начали эпидемиологическое расследование.

Весной на карантин закрывали Киево-Печерскую Лавру, Ионинский и Свято-Покровский мужские монастыри, а также Свято-Вознесенский Флоровский монастырь.

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