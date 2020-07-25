В Украине количество выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 1100

Больше всего людей заболело в Киеве.

У Тернополі провели експрес-тестування на ковід працівникам дитячих садочків

За прошедшие сутки 24 июля в Украине обнаружили 1106 новых случаев заболевания коронавирусом. 19 человек умерли, выздоровели - 611.

Общее количество случаев заболевания - 63 929. Число летальных случаев возросло до 1590, выздоровели - 35497, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки госпитализировали 205 человек.

Самый высокий прирост инфицированных - в Киеве , Ровенской и Львовской областях.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 2512 (50)

Волынская область - 3503 (+57)

Днепропетровская область - 1317 (15)

Донецкая область - 842 (+12)

Житомирская область - 1691 (+21)

Закарпатская область - 4774 (+68)

Запорожская область - 725 (+13)

Ивано-Франковская область - 3937 (85)

Кировоградская область - 690 (+1)

м. Киев - 7525 (+129)

Киевская область - 3461 (+40)

Львовская область - 8702 (+114)

Луганская область - 119 (1)

Николаевская область - 539 (+3)

Одесская область - 2846 (+97)

Полтавская область - 388 (10)

Ровенская область - 5542 (+143)

Сумская область - 411 (+14)

Тернопольская область - 2672 (+68)

Харьковская область - 3342 (+65)

Херсонская область - 219 (1)

Хмельницкая область - 1037 (+16)

Черновицкая область - 5548 (+63)

Черкасская область - 897 (+9)

Черниговская область - 690 (11)

Напомним, что абсолютным рекордом по количеству заболевших за сутки является показатель 26 июня - 1109. 23 июля количество новых заболевших достигло 972.

Правительство продлило карантин до 31 августа и изменило его нормы, определив красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны.