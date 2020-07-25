В Украине количество выявленных случаев коронавируса за сутки превысило 1100
Больше всего людей заболело в Киеве.
За прошедшие сутки 24 июля в Украине обнаружили 1106 новых случаев заболевания коронавирусом. 19 человек умерли, выздоровели - 611.
Общее количество случаев заболевания - 63 929. Число летальных случаев возросло до 1590, выздоровели - 35497, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки госпитализировали 205 человек.
Самый высокий прирост инфицированных - в Киеве, Ровенской и Львовской областях.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 2512 (50)
Волынская область - 3503 (+57)
Днепропетровская область - 1317 (15)
Донецкая область - 842 (+12)
Житомирская область - 1691 (+21)
Закарпатская область - 4774 (+68)
Запорожская область - 725 (+13)
Ивано-Франковская область - 3937 (85)
Кировоградская область - 690 (+1)
м. Киев - 7525 (+129)
Киевская область - 3461 (+40)
Львовская область - 8702 (+114)
Луганская область - 119 (1)
Николаевская область - 539 (+3)
Одесская область - 2846 (+97)
Полтавская область - 388 (10)
Ровенская область - 5542 (+143)
Сумская область - 411 (+14)
Тернопольская область - 2672 (+68)
Харьковская область - 3342 (+65)
Херсонская область - 219 (1)
Хмельницкая область - 1037 (+16)
Черновицкая область - 5548 (+63)
Черкасская область - 897 (+9)
Черниговская область - 690 (11)
Напомним, что абсолютным рекордом по количеству заболевших за сутки является показатель 26 июня - 1109. 23 июля количество новых заболевших достигло 972.
Правительство продлило карантин до 31 августа и изменило его нормы, определив красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны.