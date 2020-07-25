ГСЧС предупредила о повышении воды на западе Украины

ГСЧС предупредила о повышении воды на западе Украины
Фото: Житомир.info

В течение 25 июля в западных областях Украины произойдет повышение уровня воды из-за сильных ливней.

На малых водотоках Закарпатской области произойдет краткосрочное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м, сообщили в ГСЧС.

Также произойдет формирование значительного локального склонового стока с подтоплением низин, особенно в населенных пунктах, и образование локальных селевых потоков.

"По мере развития синоптической ситуации будут уточняться гидрологические прогнозы", - сообщили в ГСЧС.

Вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 24 августа на 8 часов. Негативных последствий не ожидается. При сильных дождях возможно формирование значительного локального и склонного стока.

Напомним, в июне из-за сильных дождей на западе Украины произошли сильные подтопления. Погибли три человека, подтопило более 10 000 домов.

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