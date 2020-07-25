В Киеве на Печерске неизвестный стрелял в студентов

Двое мужчин получили ранения ног.

kyiv.npu.gov.ua
kyiv.npu.gov.ua

В Печерском районе Киева ночью неизвестный из огнестрельного оружия стрелял в двух студентов. У обоих мужчин ранения ног.

Сообщение о стрельбе правоохранителям поступило в 2:30 от врача, который оказывал пострадавшему помощь, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Потерпевшие получили ранения в 21:30 на ул. Коновальца, что в Печерском районе столицы. Во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног. Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное учреждение ", - говорится в сообщении.

kyiv.npu.gov.ua
kyiv.npu.gov.ua

Один из пострадавших отказался от медицинской помощи. Оба студента также не стали писать заявления о правонарушении. Согласно обнародованным полицией фото, стрельба произошла на территории ресторана.

Открыто два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в начале июля возле кинотеатра "Жовтень" в Киеве произошла драка со стрельбой. Между компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин избили других, угрожали и стреляли из пистолета.

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