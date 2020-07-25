Вода в половине проверенных в Киеве бюветов не соответствует нормам

Сотрудники ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве на этой неделе проверили 10 бюветных комплексов. В результате в 5 пробах воды обнаружены отклонения от гигиенических требований к питьевой воде.

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве .

“Воду на исследования отбирали из бюветных комплексов в Святошинском районе столицы. Отклонения были выявлены у 5 из 10 проб. В частности, по санитарно-химическим показателям безопасности и качества питьевой воды и показателям эпидемической безопасности”, – сказано в сообщении.

Отклонения были обнаружены в бюветных комплексах по следующим адресам:

Пересечение ул. Котельникова с ул. Петрицкого – содержание марганца 0.062 мг/куб.дм (норма 0.05 мг/куб.дм), общее микробное число 180 КОЕ/куб.см (норма <100 КОЕ/куб.см), выявлены общие коли-формы (не должны проявляться в 100 куб.см), обнаружена кишечная палочка Е.сoli (не должна проявляться в 100 куб.см);

пересечение ул. Ромена Роллана с ул. Тулузы – содержание марганца 0.124 мг/куб.дм (норм. 0.05 мг/куб.дм), общее микробное число 150 КОЕ/куб.см (норма <100 КОЕ/куб.см), выявлены общие коли-формы (не должны проявляться в 100 куб.см);

ул. Булгакова, 11 – содержание марганца 0.186 мг/куб.дм (норма 0.05 мг/куб.дм);

ул. Зодчих, 40 – общее микробное число 130 КОЕ/см3 (норма <100 КОЕ/куб.см), выявлены общие коли-формы (не должны проявляться в 100 куб.см), обнаружена кишечная палочка (Е.сoli) (не должны проявляться в 100 куб.см);

Бахмачская, 10 – выявлены общие коли-формы (не должны проявляться в 100 куб.см).

ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве обратилось письмом к “Киевводфонду” (*) о приостановлении эксплуатации этих бюветных комплексов и приведения качества воды в соответствие с требованиями государственных санитарных норм и правил.

Напомним, неделей ранее результаты проверки 10 бюветных комплексов в Киеве показали, что в 8 пробах воды обнаружены отклонения от гигиенических требований к питьевой воде. Кроме того, по результатам проверки бюветных комплексов СВКП “Киевводфонд”, которую осуществили 9 июля, выявлены нарушения в содержании зон санитарной охраны артезианских скважин на 6 бюветных комплексах.

КП “Киевводфонд” основано в 2010 году Киевсоветом. Основной вид деятельности – сбор неопасных отходов. Уставной капитал – 100 тыс. гривен. С 21 сентября 2015 года предприятие возглавляет Светлана Козловская. КП подчиняется Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры, которым руководит Дмитрий Науменко. Курирует вопросы ЖКИ в столичной горгосадминистрации зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.

* СВКП “Київводфонд” (код ЄДРПОУ 37292855)

Фото: СВКП “Киевводфонд”