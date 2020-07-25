На Буковине возросло количество больных коронавирусом

Официально подтверждено еще 63 случая заражения коронавирусом.

На Буковине возросло количество больных коронавирусом
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Число больных коронавирусом COVID-19 в пятницу увеличилось еще на 63 человека, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"На Буковине 24 июля официально подтверждено еще 63 случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5548 человек", - написал Осачук на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в пятницу от коронавируса выздоровели 92 человека.

Кроме того, он отметил необходимость усиления мер предосторожности из-за резкого увеличения количества больных по сравнению с предыдущими днями.

"Число новых больных сегодня примерно на два десятка больше, чем в предыдущие дни. Поэтому должны усилить бдительность", - добавил руководитель ОГА.

Также он отметил, что лабораторный центр обработал 476 образцов.

Напомним, Черновицкая область объявила о смягчении карантина с 1 июля. Восстановлены автобусные перевозки пассажиров, могут открыться спортзалы и рестораны. Также открылись стадионы и спортивные площадки, разрешено проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

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