На Львовщине директора больницы поймали на взятке в $1 тыс.

Директор требовал деньги за оформление документов о наличии у пациентки профессионального заболевания дыхательных путей.

Директора коммунальной больницы в г. Сосновка (Львовская область) задержали сотрудники правоохранительных органов за вымогательство и получение взятки в размере $1 тыс.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Прокурор Львовской области Ирина Диденко отметила: "Задержали директора коммунального предприятия в Сосновке, который требовал $1 тыс. За диагноз".

По ее словам, директор больницы требовал деньги за оформление документов, подтверждающих наличие у местной жительницы профессионального заболевания дыхательных путей. Эти документы должны были стать основой для дальнейших социальных выплат.

К слову, у женщины, которая подала документы в больницу, имеются реальные проблемы со здоровьем как следствие работы в шахте.

Директора больницы задержали в автомобиле во время получения взятки. Как отметила Диденко, задержание стало результатом совместной работы сотрудников прокуратуры, полиции и СБУ . По версии следствия, речь идет о руководителе "Городской больницы Сосновского городского совета" Владимире Мазуре.

В настоящее время задержанному готовят подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения и устранении с занимаемой должности.

Управление Службы безопасности Украины во Львовской области на странице в фейсбуке сообщило, что в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины проводят следственные действия.

Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили в получении взятки главного врача одного из медицинских учреждений, которая требовала 12 тысяч гривень и 700 долларов США в обмен на заключение о непригодности гражданина к военной службе.

Деньги злоумышленница получала двумя траншами. 14 июля правоохранители задокументировали факт получения женщиной второго транша в размере 700 долларов. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.