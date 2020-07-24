На Харьковщине этническая преступная группа похитила мужчину и требовала 20 тыс. за его освобождение

Трех злоумышленников задержали.

На Харьковщине полиция освободила мужчину, которого похитили участники этнической преступной группы и требовали за его освобождение 20 тысяч долларов США .

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Сейчас жизни и здоровью освобожденного мужчины ничего не угрожает. Трое участников группы задержаны, им планируют вручить сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - ч. 2 ст. 189 (попытка) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Полицейские установили, что злоумышленники приехали в дом 39-летнего мужчины и потребовали у него несуществующий долг. Пострадавший отказался передать средства вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не было. Сначала участники группы начали угрожать ему избиением, а затем схватили, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп - 20 тысяч долларов.

Оперативники привлекли к проведению спецоперации бойцов КОРДа, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу пострадавшего. Во время передачи 20 тысяч долларов выкупа вымогателей задержали.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

"Все трое фигурантов - участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. По месту проживания злоумышленников и их близкого окружения следователи проводят санкционированные обыски", - отметили в полиции.

В ближайшее время задержанным будет вручено сообщение о подозрении.

Напомним, в феврале в Днепре КОРД освободил похищенную ради $300 тыс. выкупа женщину-предпринимателя.