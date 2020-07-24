В Киеве 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Сегодня в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных. Из них 19 детей. 45 больных - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что двое госпитализированных с ковидом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов находятся в медучреждениях Киева с подозрением на коронавирус.

Количество жителей Киева , у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек, один человек умер.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 27, в Деснянском - 16, в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах - по 12 случаев.

"За прошедшие сутки выздоровел 121 человек. Всего коронавирус преодолели 2667 жителей Киева ", - сообщил Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как мы сообщали, в Украине 23 июля госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом в сутки.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 972 новых случая COVID-19. 886 пациентам удалось побороть коронавирусную болезнь, зафиксировано 20 связанных с ковидом смертей.