В Одессе подстанция "скорой" закрылась на карантин

У троих сотрудников обнаружили коронавирус.

В Одессе подстанция

Одесская подстанция скорой помощи №4, которая располагается на улице Генерала Петрова, 25 и обслуживает Малиновский район, с 23 июля приостановила работу и пошла на двухнедельный карантин. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на собственный источник.

Несколько дней назад сразу трем медикам с этой подстанции поставили диагноз COVID-19.

Как сообщил источник, трое инфицированных сотрудников скорой помощи 10 июля контактировали с пациентом с симптомами ОРВИ, у которого позже подтвердился коронавирус.

Двух врачей госпитализировали в инфекционную больницу. Третий находится дома на самоизоляции. Еще около двадцати сотрудников отныне также сидят по домам.

Приказ о введении карантина поступил из областного управления здравоохранения сегодня утром. Медики из "четверки" на дежурство сегодня уже не выходили. Малиновский район обслуживают "скорые" с других подстанций.

Напомним, с 22 июня в Одессе из-за ухудшения ситуации с COVID-19 ввели усиленные карантинные меры. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Запрещена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничено допустимое количество людей в общественном транспорте. Водителям запрещают брать стоячих пассажиров.

Кроме того, арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними снова не более 4 человек.

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